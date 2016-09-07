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Алексей Баталов получил премию «Книга года» в номинации «Книга и кино»

Премию актеру Алексею Баталову вручил замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин

Советский и российский актер театра и кино Алексей Баталов получил премию в номинации «Книга и кино» с книгой «Сундук артиста». Премию Алексею Баталову вручил замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин.

Лауреатами национальной премии  в номинациях Humanitas и «Отпечатано в России» стали Вадим Черных с книгой «Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой 1889–1966» и проиллюстрированный двухтомник «Книги, изменившие мир» Евгения Немировского. Лауреатом в номинации «Поэзия года» стал Олег Чухонцев с книгой «Выходящее из — уходящее».

Торжественная церемония награждения ежегодной национальной премией «Книга года» проходит в Доме русского зарубежья имени Солженицына. Премия вручается в рамках 29-й Московской международной книжной выставки-ярмарки.

Награды вручат в десяти номинациях.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Алексей Баталов получил премию «Книга года» в номинации «Книга и кино»

Премию актеру Алексею Баталову вручил замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин

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