Пентагон заявил, что российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США

В штаб-квартире министерства обороны США сообщили, что перехват состоялся в небе над Черным морем
Неназванный источник в Пентагоне сообщил агентству Рейтер о перехвате российскими военными самолета-разведчика США над Черным морем.
Российский истребитель Су-27 перехватил самолет Р-8 ВМС США, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Рейтер.
Подробности инцидента остаются неизвестными. Комментария военных ведомств России пока не последовало.
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