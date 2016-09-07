Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Армия   |     |   написать авторам

Пентагон заявил, что российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США

В штаб-квартире министерства обороны США сообщили, что перехват состоялся в небе над Черным морем

Неназванный источник в Пентагоне сообщил агентству Рейтер о перехвате российскими военными самолета-разведчика США над Черным морем.

Российский истребитель Су-27 перехватил самолет Р-8 ВМС США, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Рейтер.

Подробности инцидента остаются неизвестными. Комментария военных ведомств России пока не последовало.

Написать комментарий
Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Пентагон заявил, что российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США

В штаб-квартире министерства обороны США сообщили, что перехват состоялся в небе над Черным морем

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Олег Нечипоренко

аналитик, ветеран внешней разведки

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке