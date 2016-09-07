В Минобороны прокомментировали полеты разведчиков США у границ РФ

Американские самолеты-разведчики Р-8 «Посейдон» ВМС в среду дважды попытались приблизиться к границе России над акваторией Черного моря без включенных транспондеров, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, это не первая попытка авиации НАТО приблизиться к госгранице РФ для ведения разведки в районах проведения учений «Кавказ-2016».

«Седьмого сентября 2016 года самолеты-разведчики Р-8 «Посейдон» ВМС США дважды попытались приблизиться к государственной границе Российской Федерации над акваторией Черного моря без включенных транспондеров. С авиабазы Бельбек были подняты дежурные истребители Су-27», — сказал Конашенков.

Ранее неназванный источник в Пентагоне сообщил агентству Рейтер о перехвате российскими военными самолета-разведчика США над Черным морем.

Вчера также сообщалось, что пять самолетов ВВС США и один Германии проводили разведку у границ России на Черном и Балтийском морях, а также у баз РФ, расположенных на побережье Сирии в Средиземноморье.

