Минобороны: Россия догнала Запад в сфере производства беспилотников

Россия ликвидировала отставание от стран Запада по беспилотной тематике и робототехнике. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов во время работы международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2016», сообщает сайт Минобороны РФ.

Борисов заявил, что российские предприятия готовы предлагать армии новые разработки стратегического и тактического класса. «Нас упрекали еще несколько лет назад, что мы серьезно отстали в этом направлении — особенно по беспилотному направлению. Я считаю, что практически это отставание ликвидировано, — сказал Юрий Борисов. — Вооруженные силы России уже имеют на вооружении беспилотные летательные аппараты, а российские предприятия готовы нам предлагать еще новые разработки тактического и стратегического класса — как информационные, так и ударные. Причем и самолетного, и вертолетного типов».

Россия в этом классе вооружений выровнялась с ведущими армиями мира, уточнил Борисов.

«Что касается робототехнических средств, в первую очередь сухопутных и морских, образцы, которые представлены на форуме «Армия-2016», они по некоторым показателям даже превосходят зарубежные аналоги, — добавил Юрий Борисов. — Мы видим очень много инициативных инновационных разработок, особенно в области робототехники, беспилотной авиации, систем управления, систем связи».

«Известия» ранее писали, что в России испытан новейший ударный беспилотник.