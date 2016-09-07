Минобороны: Россия догнала Запад в сфере производства беспилотников

Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов во время работы международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2016»
Россия ликвидировала отставание от стран Запада по беспилотной тематике и робототехнике. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов во время работы международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2016», сообщает сайт Минобороны РФ.
Борисов заявил, что российские предприятия готовы предлагать армии новые разработки стратегического и тактического класса. «Нас упрекали еще несколько лет назад, что мы серьезно отстали в этом направлении — особенно по беспилотному направлению. Я считаю, что практически это отставание ликвидировано, — сказал Юрий Борисов. — Вооруженные силы России уже имеют на вооружении беспилотные летательные аппараты, а российские предприятия готовы нам предлагать еще новые разработки тактического и стратегического класса — как информационные, так и ударные. Причем и самолетного, и вертолетного типов».
Россия в этом классе вооружений выровнялась с ведущими армиями мира, уточнил Борисов.
«Что касается робототехнических средств, в первую очередь сухопутных и морских, образцы, которые представлены на форуме «Армия-2016», они по некоторым показателям даже превосходят зарубежные аналоги, — добавил Юрий Борисов. — Мы видим очень много инициативных инновационных разработок, особенно в области робототехники, беспилотной авиации, систем управления, систем связи».
«Известия» ранее писали, что в России испытан новейший ударный беспилотник.
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