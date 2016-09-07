Павлюченко опроверг данные о потасовке после дорожного конфликта

Бывший форвард сборной России по футболу опроверг данные о потасовке после дорожного конфликта. Спортсмен отрицает факт драки, произошедшей в центре Екатеринбурга.

34-летний игрок екатеринбургского «Урала», как пишут в соцсетях очевидцы, в центре Екатеринбурга подрезал небольшой автомобиль. Спортсмен находился за рулем белого Porsche Panamera.

После этого оба водителя вышли из автомобилей, и произошла словесная перепалка. Свидетели происшествия пишут в Сети, что дракой произошедшее назвать сложно. «Так, помахались и попихались», ­ — написал один из пользователей.

«Никакой драки не было, это фотошоп. Ничего не было, и фигня это всё» , — сказал Роман Павлюченко ТАСС.

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