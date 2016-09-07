«Катюша» станет швейцарской

Велокоманда Мирового тура «Катюша» получит новое двойное название с приходом нового спонсора. В сезоне-2017 она уже будет считаться не российской, а швейцарской. В ней останется всего пятеро российских гонщиков.

«Формально мы будем считаться швейцарской (командой), сейчас получаем швейцарскую лицензию (на участие в Мировом туре). Но все знают, что проект изначально российский, слово «Катюша» в названии сохранится и добавится название нового спонсора», — рассказал «Р-Спорт» генеральный менеджер команды Вячеслав Екимов.

По словам Екимова, в команде останется только пять из 13 российских гонщиков.

«Мне очень хотелось бы прояснить ситуацию, в какой-то мере извиниться перед болельщиками и сказать, что мы действительно усиленно искали спонсоров на территории России, в бизнесе, на уровне государства, но никто не готов, кроме Игоря Викторовича Макарова, инвестировать в команду», — пояснил он.

Генеральный менеджер «Катюши» сообщил, что в команду пришел новый спонсор, о чем скоро будет объявлено официально.

«Пришел, конечно, как это бывает, и со своим уставом. Важно то, что проект продолжает жить, чтобы он развивался, и мы делаем всё для этого. Мы очень надеемся, что болельщики поймут нас в этом и останутся с нами», — подчеркнул Екимов.

Таким образом, в пелотоне Мирового тура российских команд не останется. Вторая команда, которой была представлена Россия в соревнованиях, — Tinkoff — прекратит свое существование в конце этого сезона.