Лавров выразил Керри возмущение расширением антироссийских санкций

Телефонный разговор глав российской и американской дипломатии состоялся по инициативе США
Сегодня глава МИД России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Джоном Керри расширение антироссийских санкций и судьбу российского летчика Ярошенко, находящегося в американской тюрьме.
Сергей Лавров выразил американскому коллеге возмущение расширением санкций. «Сотрудничество между США и Россией по урегулированию региональных конфликтов невозможно без соблюдения элементарных приличий», — сказал глава российского МИДа. Москва полагает, что новые санкции введены США под предлогом украинского кризиса.
Также Лавров выразил надежду, что открытое письмо матери российского летчика Ярошенко, адресованное президенту США Бараку Обаме, поможет решить вопрос положительно.
Читайте также: Лавров в беседе с Керри обсудил решение вопроса с Ярошенко
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.