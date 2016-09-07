В Псковской области поезд сбил двух человек

ЧП произошло днем в среду на железнодорожной станции Кебь в Псковском районе
В Псковской области проходящий товарный состав в среду сбил насмерть двух человек, к задержке поездов происшествие не привело. В ГУ МЧС по региону сообщили, что ЧП на железной дороге произошло примерно в 14.20 на железнодорожной станции Кебь.
Следственное управление СКР на транспорте проводит расследование обстоятельств гибели двух человек, начата доследственная проверка.
На месте трагедии работали сотрудники аварийно-спасательной службы Пскова и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях.
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