В Псковской области поезд сбил двух человек

В Псковской области проходящий товарный состав в среду сбил насмерть двух человек, к задержке поездов происшествие не привело. В ГУ МЧС по региону сообщили, что ЧП на железной дороге произошло примерно в 14.20 на железнодорожной станции Кебь.

Следственное управление СКР на транспорте проводит расследование обстоятельств гибели двух человек, начата доследственная проверка.

На месте трагедии работали сотрудники аварийно-спасательной службы Пскова и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях.

