Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В Псковской области поезд сбил двух человек

ЧП произошло днем в среду на железнодорожной станции Кебь в Псковском районе

В Псковской области проходящий товарный состав в среду сбил насмерть двух человек, к задержке поездов происшествие не привело. В ГУ МЧС по региону сообщили, что ЧП на железной дороге произошло примерно в 14.20 на железнодорожной станции Кебь.

Следственное управление СКР на транспорте проводит расследование обстоятельств гибели двух человек, начата доследственная проверка.

На месте трагедии работали сотрудники аварийно-спасательной службы Пскова и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях. 

Написать комментарий
Известия // среда, 7 сентября 2016 года

В Псковской области поезд сбил двух человек

ЧП произошло днем в среду на железнодорожной станции Кебь в Псковском районе

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Игорь Воеводин

публицист

Все мнения

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения

Мнение

Александр Шлычков

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке