Порошенко: решение МВФ по траншу Украине будет положительным

Президент Украины заявил, что уверен в одобрении фондом очередного пакета финансовой помощи
Международный валютный фонд (МВФ) на заседании 14 сентября примет положительное решение по вопросу выделения Украине очередного транша финансовой помощи, заявил украинский президент Петр Порошенко.
Президент Украины отметил, что говорил с главой МВФ Кристин Лагард, которая сообщила ему, что вопрос транша будет рассмотрен в рамках повестки дня на заседании 14 сентября.
«Рассчитываю на положительное решение», — написал Порошенко в Twitter.
За підсумками розмови з @Lagarde МВФ офіційно включив питання про надання чергового траншу Україні до порядку денного на 14 вересня— Петро Порошенко (@poroshenko) 7 сентября 2016 г.
Как писали «Известия», 22 августа Международный валютный фонд в очередной раз отложил рассмотрение вопроса о выделении Киеву транша.
Всего руководство страны планирует получить от МВФ $3–4 млрд тремя траншами до конца 2016 года. Программа сотрудничества МВФ и Украины была согласована в марте 2015 года сроком на четыре года. Объем финансирования республики составит $17,5 млрд.
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