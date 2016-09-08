Эштон Картер: США не хотят видеть в России врага

Министр обороны США Эштон Картер выступил в Великобритании перед студентами Оксфордского университета. В своей речи глава Пентагона заявил, что Вашингтон не хочет видеть в Москве врага, однако будет защищать своих союзников.

Картер отметил, что США будут противодействовать намерениям подорвать «нашу коллективную безопасность», а также отреагируют на вмешательство в «наши демократические процессы», передает ТАСС.

«Соединенные Штаты не стремятся к холодной и уж тем более к настоящей войне с Россией. Мы не хотим видеть в России врага», — сказал он.

Картер также заявил британским студентам, что Вашингтон ценит своих союзников и будет защищать их, а также мировой порядок и хорошее будущее.

Отметим, что во вторник на пути в Лондон Эштон Картер заявил, что надеется на неизменность позиции Великобритании по Украине, а также на приверженность санкциям против России.

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