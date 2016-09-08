Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

WADA может объявить IBU не соответствующим кодексу из-за ЧМ в России

Представителям Международного антидопингового агентства не нравится тот факт, что мировое первенство 2021 года досталось Тюмени

Международное антидопинговое агентство (WADA) может объявить Международный союз биатлонистов (IBU) не соответствующим антидопинговому кодексу из-за победы Тюмени в конкурсе на проведение чемпионата мира 2021 года.

По словам пресс-атташе WADA, они были удивлены решением конгресса IBU и направили запрос в биатлонную федерацию. WADA обвиняет IBU в нарушении антидопингового кодекса, так как у Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в данный момент приостановлена аккредитация.

В антидопинговом кодексе говорится, что международные федерации должны вручать право на проведение чемпионатов мира только тем странам, где ратифицирована конвенция ЮНЕСКО, а национальный олимпийский комитет, национальный паралимпийский комитет и антидопинговый орган соответствуют кодексу.

Ранее сообщалось о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) уточнил свою позицию по проведению соревнований в России.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рекомендовали не проводить новые соревнования в нашей стране из-за антидопинговых расследований в отношении российских спортсменов.

Из-за этой рекомендации международные федерации по зимним видам спорта уже успели заморозить подготовку крупных турниров, которые должна была принять Россия в наступающем сезоне, — этап Гран-при по фигурному катанию в Москве, этап Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске, этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени, этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле, этапы Кубка мира по фристайлу в Миассе и Москве, а также этапы Кубка мира по сноуборду в Москве и Казани.

«WADA и МОК не смогут отнять у России чемпионат мира по биатлону»

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Написать комментарий
Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

WADA может объявить IBU не соответствующим кодексу из-за ЧМ в России

Представителям Международного антидопингового агентства не нравится тот факт, что мировое первенство 2021 года досталось Тюмени

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Сергей Лисин

спортсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке