WADA может объявить IBU не соответствующим кодексу из-за ЧМ в России

Международное антидопинговое агентство (WADA) может объявить Международный союз биатлонистов (IBU) не соответствующим антидопинговому кодексу из-за победы Тюмени в конкурсе на проведение чемпионата мира 2021 года.

По словам пресс-атташе WADA, они были удивлены решением конгресса IBU и направили запрос в биатлонную федерацию. WADA обвиняет IBU в нарушении антидопингового кодекса, так как у Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в данный момент приостановлена аккредитация.

В антидопинговом кодексе говорится, что международные федерации должны вручать право на проведение чемпионатов мира только тем странам, где ратифицирована конвенция ЮНЕСКО, а национальный олимпийский комитет, национальный паралимпийский комитет и антидопинговый орган соответствуют кодексу.

Ранее сообщалось о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) уточнил свою позицию по проведению соревнований в России.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рекомендовали не проводить новые соревнования в нашей стране из-за антидопинговых расследований в отношении российских спортсменов.

Из-за этой рекомендации международные федерации по зимним видам спорта уже успели заморозить подготовку крупных турниров, которые должна была принять Россия в наступающем сезоне, — этап Гран-при по фигурному катанию в Москве, этап Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске, этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени, этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле, этапы Кубка мира по фристайлу в Миассе и Москве, а также этапы Кубка мира по сноуборду в Москве и Казани.



«WADA и МОК не смогут отнять у России чемпионат мира по биатлону»



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