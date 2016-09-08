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Четверг,
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В Минобороны рассказали о перехвате самолетов США

Американские самолеты сближались с российскими истребителями и резко меняли курс

Минобороны России прокомментировало заявления Пентагона о перехвате российскими истребителями самолетов США над Черным морем. По словам официального представителя министерства генерал-майора Игоря Конашенкова, американские летчики поле сближения с самолетами РФ меняли курс в сторону от российской границы.

Он отметил в частности, что самолеты США подходили на дистанцию, позволяющую различить бортовые номера самолетов РФ, после чего резко меняли курс, разворачиваясь от российской границы передает РИА «Новости».

Конашенков также заявил, что российские пилоты действовали строго в соответствии с международными правилами.

Ранее генерал-майор Игорь Конашенков информировал, что американские самолеты-разведчики Р-8 «Посейдон» в среду дважды попытались приблизиться к границе России над акваторией Черного моря без включенных транспондеров.

Ранее неназванный источник в Пентагоне сообщил агентству Рейтер о перехвате российскими военными самолета-разведчика США над Черным морем.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

В Минобороны рассказали о перехвате самолетов США

Американские самолеты сближались с российскими истребителями и резко меняли курс

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