МИД РФ прокомментировал поджог здания телеканала «Интер» в Киеве

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что журналисты не должны быть жертвами бандитов
В заявлении замглавы МИД РФ Алексея Мешкова на встрече с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом говорится, что журналисты на Украине и во всем мире не должны страдать от действий бандитов, как это произошло в Киеве во время поджога здания телеканала «Интер».
Мешков отметил, что инцидент с поджогом является грубым нарушением прав журналистов. Власти страны, по его словам, должны выступать как гарант прав работников СМИ и защищать их, передает РИА «Новости».
«Мы обсудили ситуацию, связанную с грубейшими нарушениями прав журналистов на Украине. Мы твердо поставили этот вопрос и поддержали заявление Совета Европы в связи с вопиющим нарушением прав журналистов — я имею в виду нападение на телеканал «Интер», — сказал Мешков.
Напомним, что в воскресенье, 4 сентября, в Киеве произошел пожар в здании, где располагается телеканал «Интер». Возгорание возникло после того, как кто-то из группы протестующих у телекомпании забросил бутылку с зажигательной смесью в окно.
МИД России уже выразил озабоченность в связи с этим нападением.
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