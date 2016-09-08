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Четверг,
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Голландец погиб после столкновения на автомобиле Tesla с деревом

Пожарные в течение нескольких часов не могли извлечь тело мужчины, опасаясь получить удар током от электромобиля

Мужчина погиб в Нидерландах в результате столкновения с деревом, которое он совершил, управляя электромобилем Tesla. ДТП произошло в 40 километрах от Амстердама.

Полиция заявила, что выясняет обстоятельства произошедшего. Кроме этого, расследование проводят представители компании-производителя, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Как отметил представитель пожарных Рональд Бур, тело мужчины находилось в искореженном автомобиле в течение нескольких часов, так как в Голландии действуют особые правила для спасателей, работающих на месте крушения электромобилей. По его словам, пожарные не были уверены в том, что машина после ДТП не находится под высоким напряжением, поэтому смогли достать тело водителя не сразу. По словам Бура, было заметно, что мужчина погиб сразу же, поэтому спасатели решили не подвергать свою жизнь излишней опасности.

Как уже писали «Известия», громкие случаи ДТП с автомобилями Tesla происходили и в США. Минтранс США в июле начал специальное расследование по причине гибели водителя, который двигался на автопилоте машины компании Tesla. Инцидент может привести к отзыву 25 тыс. аналогичных автомобилей.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Голландец погиб после столкновения на автомобиле Tesla с деревом

Пожарные в течение нескольких часов не могли извлечь тело мужчины, опасаясь получить удар током от электромобиля

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