УК РФ может быть дополнен антидопинговой статьей

Наказание за нарушения правил может караться лишением свободы
Глава комитета Света федерации по социальной политике Валерий Рязанский подготовил законопроект, ужесточающий уголовную и административную ответственность за применение допинга. Он предлагает ввести новую статью в Уголовный кодекс, которая предусматривает наказание за фальсификацию процедур допинг-контроля вплоть до лишения свободы на несколько лет.
Для спортсменов, тренеров и специалистов по спортивной медицине сенатор предлагает ввести штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей за применение допинга. Сейчас проект закона направлен на экспертизу в правительство РФ и будет рассмотрен на первом заседании осенней сессии Госдумы седьмого созыва 28 сентября.
После отстранения российской команды паралимпийцев и недопуска части сборной России на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в верхней палате парламента подготовили целый пакет антидопинговых поправок.
Самым главным, по мнению сенатора, должна стать четкая формулировка в контрактах, касающаяся ответственности тренеров или специалистов по подготовке спортсменов. Они будут понимать, что в случае использования запрещенных препаратов конкретному специалисту будет грозить уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на несколько лет.
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