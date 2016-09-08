В России создадут портал, позволяющий блокировать SMS-спам

Единый портал персональных данных должен будет помочь пользователям избавиться от SMS-спама. Концепция создания портала будет обсуждаться на следующей неделе в администрации президента в подгруппе «Интернет+Суверенитет» (создана при помощнике президента Игоре Щеголеве), которую возглавляет президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

Согласно проекту дорожной карты «Импортозамещение в области информационных технологий» этот портал должен будет начать работать до конца 2017 года.

По словам Ильи Массуха, такие случаи происходят в разных сферах, но не многие пользователи знают, что делать, чтобы перестать получать сообщения от банков, операторов связи, страховых компаний и так далее.

Жалобу на SMS-спам можно уже сейчас в электронной форме подать на сайте ФАС. Согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе телефонной, при отсутствии предварительного согласия абонента на получение рекламных сообщений не допускается. Ответственность за данное нарушение несет распространитель рекламы.

При этом на сайте ФАС, перед тем как подавать жалобу, гражданину предлагают внимательно прочитать договор с оператором рассылки. Если в подписанном договоре не было пункта о согласии на отправку рекламных сообщений, то можно писать жалобу в ФАС. Если же такой пункт в договоре есть, то можно написать заявление в компанию об отзыве своего согласия на получение рекламы по сетям электросвязи, в том числе электронной.

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Единый портал персональных данных избавит от SMS-спама