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Четверг,
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Ялта и Симферополь станут побратимами с двумя городами Италии

В ходе встречи итальянских парламентариев с крымским руководством будет установлен братский статус с Вероной и Падуей

Итальянская делегация, состоящая из парламентариев и итальянских бизнесменов, в октябре 2016 года в ходе визита в Крым планирует заключить ряд политических и экономических соглашений. Также в повестке значится обсуждение соглашения об установлении породненных отношений между городами Ялтой и Вероной, а также  Симферополем и Падуей.

Кроме этого, российская и итальянская стороны обсудят возможность торговых отношений в обход антироссийских санкций. Об этом «Известиям» рассказал представитель делегации, член областного совета итальянского региона Венето Стефано Вальдегамбери.

По словам парламентария, на прошедшей недавно встрече с представителями бизнеса Италии появилось понимание, что в ходе визита будет заключен ряд контрактов между компаниями двух стран.

В Крыму «Известиям» также подтвердили приезд итальянской делегации.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ялта и Симферополь станут городами-побратимами с Вероной и Падуей

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Ялта и Симферополь станут побратимами с двумя городами Италии

В ходе встречи итальянских парламентариев с крымским руководством будет установлен братский статус с Вероной и Падуей

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