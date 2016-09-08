Клинтон признала ошибочность решения начать войну в Ираке

Экс-госсекретарь США и кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон признала ошибочность своего решения отдать голос за начало военной операции американской армии в Ираке.

Она также призвала учиться на своих ошибках и разобраться в том, почему так произошло, дабы подобное не повторялось.

«Решение начать войну в Ираке было ошибкой, и я уже говорила, что мой голос, отданный за делегирование президенту Бушу этих полномочий, был моей ошибкой», - сказала Клинтон в ответ на вопросы ветеранов США в эфире MSNBC.

«Мы никогда более не введем наземные войска в Ирак, и никогда не будем вводить войска в Сирию. Мы собираемся победить ИГИЛ (запрещена в РФ — «Известия») без привлечения американских наземных сил», — заверила Клинтон ветеранов.

Clinton: "We are not putting ground troops into Iraq ever again, and we're not putting ground troops into Syria." https://t.co/tMcSrxg0J0 — MSNBC (@MSNBC) 8 сентября 2016 г.

Как писали «Известия», Хиллари Клинтон неоднократно заявляла, что операция США в Ираке была ошибкой администрации президента Джорджа Буша-младшего. Более того, еще в начале президентской гонки в США она признавала промахи своей политики, которая привела к разгрому в Ливии американского посольства и убийству посла Кристофера Стивенса.

В марте Клинтон высказывалась против введения сухопутных американских сил в Ирак и Сирию. «Никаких наземных сил в Ираке. Только специальные войска, инструкторы, самолеты, бомбы — да. Но не наземные части», — сказала она.

Между тем кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно заявлял, что именно Хиллари Клинтон виновата в том, что в мире появилась и стала завоевывать территории на Ближнем Востоке террористическая группировка ИГИЛ.