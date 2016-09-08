Трамп: рассчитываю на очень хорошие отношения с Путиным

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе теледебатов на канале NBC News заявил, что принимает оценку со стороны президента России Владимира Путина, считает его лидером в России сильнее, чем Барак Обама а Америке, а также уверен, что сможет выстроить с главой российского государства очень хорошие отношения.

В ходе дебатов ведущий спросил Трампа о его отношении к Владимиру Путину и процитировал реакцию миллиардера на слова о нем, сказанные ранее Путиным. При этом ведущий задал Трампу вопрос, как он может так положительно отзываться о лидере, который «захватил Крым, поддерживает Иран и Сирию, подрывает влияние США по всему миру и, возможно, стоит за хакерскими атаками на Демократическую партию».

«Этого никто не знает точно», — парировал Трамп высказывание ведущего.

«Послушайте, вы хотите теперь, чтобы я назвал вам некоторые вещи, которые делает президент Обама?» — сказал Трамп.

Он отметил, что Владимир Путин является в России очень сильным лидером и его авторитет в собственной стране намного превосходит тот авторитет, который имеет в США Барак Обама. Вместе с тем, по словам Трампа, он уверен, что сможет поладить с президентом России.

«Я полагаю, что у нас будут очень, очень хорошие отношения с Путиным», — сказал Трамп.

В то же время, по словам Трампа, «положительные слова» президента России «ничего ему не дадут», так как в работе на посту главы США он будет сосредоточен на интересах Вашингтона.

В начале августа Дональд Трамп заявил, что не знаком лично с президентом России. Политик не раз называл российского президента «сильным лидером», чем заслужил немало критики в свой адрес со стороны оппонентов.

Ранее «Известия» писали, что Дональд Трамп заявил о готовности «рассмотреть» вопрос о возможном признании полуострова Крым частью России и о снятии антироссийских санкций в случае его избрания президентом Соединенных Штатов. Кроме того, по словам Трампа, попытка от имени США вернуть Крым в состав Украины обернулась бы третьей мировой войной.

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