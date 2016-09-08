Самолет ВМС США упал в Миссисипи

Тренировочный истребитель разбился на территории авиабазы, пилот и инструктор катапультировались
На базе ВМС США Меридиан в штате Миссисипи разбился тренировочный самолет Boeing T-45 Goshawk, пилот и инструктор смогли покинуть падающую машину, однако пострадали при приземлении, говорится в заявлении базы.
Официальный представитель авиабазы Пенни Рэнделл заявила, что истребитель выполнял тренировочный полет. Пилот и инструктор после катапультирования получили трампы и были доставлены в больницу, сообщает ТАСС.
Сообщается о начале расследования инцидента.
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