Пловец из США Райан Лохте отстранен от соревнований на 10 месяцев

Шестикратный олимпийский чемпион по плаванию Райан Лохте решением Олимпийского комитета США и Федерации плавания США отстранен от участия в соревнованиях на 10 месяцев.

Отстранение Лохте спровоцировал скандал, произошедший в олимпийском Рио-де-Жанейро в августе. 14 августа Лохте и его коллеги по сборной США заявили, что стали жертвами вооруженных грабителей. 19 августа полиция продемонстрировала видеозапись с места инцидента, опровергнувшую слова американцев. Как следовало из видео, Лохте, Конгер, Бентц и Фейген устроили дебош в туалете автозаправочной станции, в результате которого была сломана дверь и разбито зеркало. Местные охранники наставили на спортсменов оружие, чтобы те заплатили компенсацию за ущерб.

После скандала Лохте стал предметом насмешек в Интернете и многочисленных телешоу. 32-летний пловец за пару дней лишился нескольких именитых спонсоров и покинул игры.

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