Автомобиль Джона Леннона на аукционе в Лондоне никто не купил

Приблизительная оценка стоимости машины Леннона составляла 185 – 260 тысяч фунтов стерлингов
Austin Princess 1956 года, появлявшийся на кадрах видеоклипа на песню Imagine бывшего участника «Биттлз» Джона Леннона, не был продан на торгах известного аукционного дома Sotheby's в Лондоне.
Приблизительная оценка стоимости машины Леннона составляла 185 – 260 тысяч фунтов, при максимальной ставке, озвученной во время торгов, в 135 тысяч.
Лот, находящийся в идеальном состоянии, предлагался потенциальному покупателю с оригинальным свидетельством о регистрации. Документ подписан Ленноном, купившим автомобиль в 1971 году.
Все средства от продажи автомобиля Леннона должны были пойти в Фонд помощи детям ООН (ЮНИСЕФ).
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