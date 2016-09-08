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Автомобиль Джона Леннона на аукционе в Лондоне никто не купил

Приблизительная оценка стоимости машины Леннона составляла 185 – 260 тысяч фунтов стерлингов

Austin Princess 1956 года, появлявшийся на кадрах видеоклипа на песню Imagine бывшего участника «Биттлз» Джона Леннона, не был продан на торгах известного аукционного дома Sotheby's в Лондоне.

Приблизительная оценка стоимости машины Леннона составляла 185 – 260 тысяч фунтов, при максимальной ставке, озвученной во время торгов, в 135 тысяч.

Лот, находящийся в идеальном состоянии, предлагался потенциальному покупателю с оригинальным свидетельством о регистрации. Документ подписан Ленноном, купившим автомобиль в 1971 году.

Все средства от продажи автомобиля Леннона должны были пойти в Фонд помощи детям ООН (ЮНИСЕФ).

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Автомобиль Джона Леннона на аукционе в Лондоне никто не купил

Приблизительная оценка стоимости машины Леннона составляла 185 – 260 тысяч фунтов стерлингов

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