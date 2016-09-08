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Четверг,
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Столтенберг: у НАТО и России исключительно политический диалог

По словам генсека Североатлантического альянса, других направлений сотрудничества с Москвой нет

У Североатлантического альянса и России есть только политический диалог, других видов сотрудничества нет, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Тбилиси.

Он отметил, что прочие виды сотрудничества прекратились после крымских событий в 2014 году. Столтенберг назвал важным сохранение политического диалога с РФ, сообщает РИА «Новости».

«С Россией ведется лишь политический диалог, однако не существует другого вида сотрудничества. Важно сохранить такую коммуникацию», — заявил Столтенберг  в Грузии на конференции «Изменчивый геостратегический ландшафт Европы после варшавского саммита».

Генсек НАТО считает, что у РФ и альянса есть единственный механизм — Совет Россия-НАТО (СРН).

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что на прошлом заседании СРН, которое прошло в Брюсселе, Россия не услышала ничего принципиально нового.

При этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что заседание носило открытый, честный и полезный характер, но договориться сторонам не удалось. Он также отметил, что заседания СРН будут продолжаться.

Замглавы Минобороны РФ Анатолий Антонов сообщил позднее, что Москва готова к выстраиванию конструктивного диалога с НАТО на заседании совета двух сторон и по итогам консультаций хотела бы достичь понимания того, какие нужно принять меры для недопущения гонки вооружений.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Столтенберг: у НАТО и России исключительно политический диалог

По словам генсека Североатлантического альянса, других направлений сотрудничества с Москвой нет

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