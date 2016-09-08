Платье Мэрилин Монро со дня рождения Кеннеди уйдет с молотка

Аукцион Julien’s Auctions в Лос-Анджелесе продаст 14 ноября платье американкой актрисы Мэрилин Монро, которое было на ней в день рождения 35-го президента США Джона Кеннеди в 1962 году.

Полупрозрачное платье было сшито на заказ дизайнером Жаном Луи. Именно в нем знаменитая актриса исполнила песню Happy Birthday перед аудиторией в 15 тыс. человек на дне рождения Джона Кеннеди в Madison Square Garden 19 мая 1962 года, передает РИА «Новости».

Глава дома Julien’s Auctions Даррен Джулиен заявил, что этот наряд имеет значение не только для мира искусства, но и для политики.

Ожидаемой ценой лота является сумма в размере $2-3 млн. Однако перед продажей платье покажут в выставочных залах Нью-Джерси и Ирландии.

Этим платьем раньше владел финансист Марит Цвейг, купивший его на аукционе Christie’s 17 лет назад за $1,26 млн. Он поместил историческое изделие в специальную витрину с регулируемым микроклиматом.

Кроме легендарного платья Julien’s Auctions продаст акварели и стихи авторства Мэрилин Монро и наряд, в котором она появлялась в фильме «В джазе только девушки».