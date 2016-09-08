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Четверг,
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Медведев провел встречу с премьер-министром Новой Зеландии

Переговоры глав правительств прошли в закрытом формате

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу со своим коллегой из Новой Зеландии на Восточноазиатском саммите, который в настоящий момент проходит в Лаосе.

Главы правительств обменялись приветствиями и пожали друг другу руки, после чего удалились в комнату для переговоров. Беседа продолжилась за закрытыми дверями.

Ранее вице-премьер Сергей Приходько сообщал, что на встрече в первую очередь ожидается обсуждение торгово-экономических отношений двух стран. Он также отмечал, что Новая Зеландия не присоединилась к западным санкциям против России, что дало возможность для расширения экономических связей.

Приходько также говорил о том, что на переговорах может быть затронута тема перспектив подписания соглашения о зоне свободной торговли между ЕврАзЭС (РФ, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) и Новой Зеландией. 

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Медведев провел встречу с премьер-министром Новой Зеландии

Переговоры глав правительств прошли в закрытом формате

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