Источник: глава правительства Казахстана уйдет в отставку

В правительстве республики заявили, что уход Карима Масимова с поста премьера ожидается в пятницу
Правительство Казахстана в пятницу сменит своего главу, заявил источник в правительстве республики.
По его словам, в пятницу пройдет расширенное заседание правительства, в котором примет участие и глава государства, передает «РИА Новости».
«Ожидается, что по его итогам премьер-министр Карим Масимов оставит свой пост», — сказал источник.
Масимов ранее уже был премьером Казахстана — в 2007–2012 годах. С 2012 по 2014 год — занимал пост главы администрации президента Казахстана. В кресло главы правительство Масимов сел снова в апреле 2014 года.
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