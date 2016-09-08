Источник: глава правительства Казахстана уйдет в отставку

Правительство Казахстана в пятницу сменит своего главу, заявил источник в правительстве республики.

По его словам, в пятницу пройдет расширенное заседание правительства, в котором примет участие и глава государства, передает «РИА Новости».

«Ожидается, что по его итогам премьер-министр Карим Масимов оставит свой пост», — сказал источник.

Масимов ранее уже был премьером Казахстана — в 2007–2012 годах. С 2012 по 2014 год — занимал пост главы администрации президента Казахстана. В кресло главы правительство Масимов сел снова в апреле 2014 года.