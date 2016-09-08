Жуков: антидопинговые расследования в России закончатся до декабря

До декабря должны закончиться все расследования случаев применения допинга в российском спорте. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

«Были определены сроки, все расследования должны завершиться до декабря этого года. Я думаю, так и будет», — заявил Жуков «Коммерсанту» в ответ на вопрос, не возникнут ли вновь претензии к российским спортсменам накануне зимних Олимпийских игр 2018 года.

Ранее Международный паралимпийский (IPC) комитет отстранил российских спортсменов от всех международных соревнований на основании доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о массовом применении допинга в российском спорте. Российские паралимпийцы вынуждены пропустить Паралимпиаду, которая в эти дни проходит в Рио-де-Жанейро, кроме того, решение IPC распространяется и на Игры 2018 года в Южной Корее.

Жуков добавил, что логику IPC понять невозможно. По его словам, Паралимпийский комитет России никоим образом не отвечал за антидопинговую деятельность. Более того, в последние полгода всё тестирование российских спортсменов шло исключительно через Британское антидопинговое агентство, поскольку российская антидопинговая лаборатория лишена аккредитации.

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