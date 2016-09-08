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Путин назначил Китаева руководителем протокола президента России

Этим же указом глава государства назначил Анну Куликову начальником Управления протокола президента РФ

Президент России Владимир Путин назначил Владислава Китаева руководителем протокола главы государства, освободив его от занимаемой должности. Этим же указом президент назначил Анну Куликову начальником Управления протокола президента РФ. Эту должность ранее занимал Китаев. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России Владимир Путин своим указом назначил Китаева Владислава Николаевича руководителем протокола президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации президента.

Напомним, ранее Владимир Островенко, занимавший должность главы протокола президента, был назначен заместителем руководителя администрации главы государства. 

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Путин назначил Китаева руководителем протокола президента России

Этим же указом глава государства назначил Анну Куликову начальником Управления протокола президента РФ

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