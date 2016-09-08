В Словакии разбился вертолет скорой помощи

Погибли четыре человека
Вертолет скорой помощи разбился в Словакии, четыре человека погибли, ЧП произошло ночью в труднодоступном горном районе неподалеку от города Банска Быстрица в центральной части страны.
По данным местных СМИ, медицинский вертолет вылетел в горы, чтобы забрать мужчину, который повредил ногу во время вечерней прогулки. Вскоре после того, как вертолет поднялся в воздух с пострадавшим на борту, связь с ним оборвалась, сообщает «РИА Новости».
Обломки машины были обнаружены только к утру. Все четыре человека, находившиеся на борту — пилот, два врача и пациент, погибли.
На место трагедии прибыл глава МВД Словакии Роберт Калиняк.
Похожая трагедия произошла в Словакии в июле 2015 года. Тогда вертолет скорой помощи летел в труднодоступный горный район за пострадавшим 10-летним мальчиком из Германии, отдыхавшим в Словакии со своей семьей. В горном ущелье вертолет зацепился за высоковольтные провода и упал в реку. Погибли четыре человека.
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