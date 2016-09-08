Матвиенко в Китае может встретиться с Си Цзиньпином

Председатель Совета Федерации РФ находится в КНР с рабочим визитом
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко может во время визита в Китай провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.
«Должна быть встреча, по крайней мере, китайские коллеги в лице заместителя председателя… встречались утром и об этом говорили», — заявил Умаханов «РИА Новости».
Делегация Совета Федерации во главе с председателем Валентиной Матвиенко находится с рабочим визитом в Китае. По словам Умаханова, в повестке встреч – двусторонние отношения, актуальные международные проблемы и взаимодействие в законодательной сфере. Инициатором визита является постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей. В рамках поездки запланировано посещение городов Ухань и Пекин.
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