ЦБ повысил прогноз прибыли банковского сектора

Российские банки за январь–август 2016 года заработали 537 млрд рублей, за текущий год прибыль может превысить 700 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ Михаил Сухов.

«За восемь месяцев прибыль выросла больше чем на 500 млрд рублей, о которых мы говорили. Я думаю, что сейчас можно сказать, что за год она превысит 700 млрд рублей, а там посмотрим», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Ранее Банк России прогнозировал, что прибыль сектора по итогам 2016 года может составить порядка 500 млрд рублей.