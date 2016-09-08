Неизвестный сообщил о минировании всех магазинов Roshen в Киеве

В Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) поступил звонок с сообщением о минировании всех фирменных магазинов Roshen в Киеве.



Как сообщает РЕН ТВ, звонок в ГСЧС поступил от анонимного абонента.



В настоящее время на места выехали оперативно-следственные группы, кинологи, взрывотехники и спасатели. Они проверяют каждую торговую точку по очереди.



Roshen — украинская кондитерская корпорация, один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий. Название Roshen образовано отбрасыванием первого и последнего слогов от фамилии основателя корпорации — Петра Порошенко.



Во время президентской избирательной кампании на Украине Порошенко заявлял, что намерен продать все свои активы, кроме «Пятого канала», поскольку, согласно конституции Украины, глава государства не может заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью.



Свой бизнес Порошенко так и не продал. Он обещал, что подконтрольная ему компания Roshen будет передана в управление слепому трасту во главе с зарубежным банком первой величины, но согласно расследованию ICIJ, которое проводилось на базе так называемых панамских документов, Порошенко не передал принадлежащие ему активы кондитерской корпорации Roshen в траст.



Вместо этого он создал для их реструктуризации офшорную компанию. Данные о средствах украинского происхождения, осевших в офшорах, согласно международным оценкам, колеблются от $117 млрд до $167 млрд.

