В Монреале выходцы из России провели митинг перед офисом WADA

Митинг протеста против отстранения сборной России от участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро прошел перед офисом Всемирного антидопингового агентства (WADA) в канадском Монреале. В акции приняли участие проживающие в Канаде постоянно выходцы из России. Протестующие требовали реформировать организацию.

По словам президента организации «Русский конгресс Канады» Аллы Суворовой, все представители русскоязычной общины, проживающие сейчас в Канаде, были очень возмущены решением WADA по российским паралимпийцам и тем, что треть олимпийской сборной не была допущена к Играм в Бразилии. Это решение является неприемлемым, считает Суворова, пишет сайт «Комсомольской правды».



Митингующие попытались передать в офис WADA петицию на имя президента организации Крэйга Риди на двух языках — английском и французском, однако ее не приняли. «Охрана нам не разрешила передать петицию, а представитель WADA заявил, чтобы мы ее отправили по электронной почте», — цитирует Суворову ТАСС.



В петиции говорится о том, что доклад канадского юриста Ричарда Макларена, который лег в основу решения об отстранении, представляет собой пример предвзятого отношения к спортсменам отдельной страны, так как обвинения так и не были ничем подтверждены.



Авторы петиции напоминают, что пострадали спортсмены, которые многократно проходили тесты у специалистов WADA, однако ни разу не были уличены в применении допинга. Принятое решение об отстранении российских паралимпийцев нарушает не только принципы олимпийского движения, но и элементарные права человека.

«Всемирное антидопинговое агентство должно быть реформировано с тем, чтобы его деятельность была прозрачной и соответствовала его первоначальному мандату: выявлять конкретные случаи нарушения спортсменами антидопинговой политики олимпийского движения», — говорится в документе.

Напомним, 7 августа МПК принял решение отстранить российских спортсменов от Игр в Рио-де-Жанейро. По словам функционеров, основанием для принятия решения стало расследование независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, которая выявила, что в период с 2012 по 2015 год якобы были подменены допинг-пробы 35 спортсменов из сборной РФ. При этом имена спортсменов до сих пор не были преданы огласке.



Паралимпиада пройдет в столице Бразилии с 7 по 18 сентября. В соревнованиях в общей сложности примут участие 4300 спортсменов. Турниры пройдут на тех же площадках, что предназначались для участников ОИ. В Рио-де-Жанейро будут разыграны 528 комплектов медалей в 22 видах спорта.



Накануне в Москве прошла торжественная церемония старта Открытых всероссийских соревнований паралимпийцев. 263 спортсмена будут состязаться по семи видам спорта, мастер-классы пройдут еще по 11 видам.



Открытые всероссийские соревнования продлятся до 10 сентября. Победители и призеры получат денежные награды, которые были предусмотрены для победителей Паралимпиады.



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