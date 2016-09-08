Десятки авиарейсов задержаны в Симферополе из-за учений «Кавказ-2016»

Более 30 авиарейсов задержано в Симферополе из-за военных учений «Кавказ-2016». Семь вылетов отменено.

«В связи с проведением Министерством обороны РФ военных учений «Кавказ-2016» с целью обеспечения безопасности полетов гражданской авиации 8 сентября 2016 года воздушное пространство над аэропортом «Симферополь» будет закрыто с 8.30 до 12.30 местного времени. В данный временной промежуток прием и отправление рейсов осуществляться не будет», — говорится в сообщении на сайте аэропорта.

По данным онлайн-табло аэропорта, задерживается прилет самолетов из Москвы, Санкт-Петербург, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска и других городов. Прибытие большинства из них ожидается после 14 часов по местному времени. Ряд рейсов из Москвы, Краснодара и Волгограда отменены.

Крупнейшее стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2016» началось в Южном военном округе 5 сентября. Оно продлится до 10 сентября и завершит летний период обучения вооруженных сил.

Учения проходят на полигонах округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей. В них задействованы около 12,5 тыс. военнослужащих, авиация, боевая техника и корабли.