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Теннисистку Дьяченко подозревают в договорном матче на US Open

Россиянка проиграла швейцарской спортсменке Тимеа Бачински в матче первого круга Открытого чемпионата США

Российскую теннисистку Виталию Дьяченко подозревают в участии в договорном матче в Открытом чемпионате США.

Сомнения вызвал матч первого круга US Open с участием Дьяченко против швейцарки Тимеа Бачински, который состоялся 30 августа, сообщает The New York Times. В этой встрече 26-летняя россиянка уступила сопернице (1:6, 1:6).  

Как пишет «Спорт-Экспресс», во время игры была замечена подозрительная активность букмекерских контор. Интерес к матчу был выше почти в десять раз, чем прогнозировалось. 

По данному инциденту ведется расследование.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Теннисистку Дьяченко подозревают в договорном матче на US Open

Россиянка проиграла швейцарской спортсменке Тимеа Бачински в матче первого круга Открытого чемпионата США

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Сергей Лисин

спортсмен

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