Теннисистку Дьяченко подозревают в договорном матче на US Open

Россиянка проиграла швейцарской спортсменке Тимеа Бачински в матче первого круга Открытого чемпионата США
Российскую теннисистку Виталию Дьяченко подозревают в участии в договорном матче в Открытом чемпионате США.
Сомнения вызвал матч первого круга US Open с участием Дьяченко против швейцарки Тимеа Бачински, который состоялся 30 августа, сообщает The New York Times. В этой встрече 26-летняя россиянка уступила сопернице (1:6, 1:6).
Как пишет «Спорт-Экспресс», во время игры была замечена подозрительная активность букмекерских контор. Интерес к матчу был выше почти в десять раз, чем прогнозировалось.
По данному инциденту ведется расследование.
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