Теннисистку Дьяченко подозревают в договорном матче на US Open

Российскую теннисистку Виталию Дьяченко подозревают в участии в договорном матче в Открытом чемпионате США.



Сомнения вызвал матч первого круга US Open с участием Дьяченко против швейцарки Тимеа Бачински, который состоялся 30 августа, сообщает The New York Times. В этой встрече 26-летняя россиянка уступила сопернице (1:6, 1:6).

Как пишет «Спорт-Экспресс», во время игры была замечена подозрительная активность букмекерских контор. Интерес к матчу был выше почти в десять раз, чем прогнозировалось.



По данному инциденту ведется расследование.

