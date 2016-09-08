Цены на нефть растут на фоне данных о резком снижении запасов в США

Стоимость черного золота повысилась в среднем на 1,5%
Стоимость нефти повысилась в среднем на 1,5% на фоне информации о резком снижении запасов черного золота в хранилищах США. Об этом свидетельствуют данные торгов на мировых площадках.
Так, в четверг утром стоимость ноябрьских фьючерсов нефти марки Brent выросла до $48,63 за баррель. WTI подорожала до $46,21 за баррель.
В четверг будут опубликованы данные о запасах нефти американского Минэнерго. Аналитики ожидают роста этого показателя.
В минувший понедельник «Известия» писали о том, что Россия и Саудовская Аравия обсудили возможность заморозки добычи нефти. Переговоры также способствовали повышению цен.
Читайте также:
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.