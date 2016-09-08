Цены на нефть растут на фоне данных о резком снижении запасов в США

Стоимость нефти повысилась в среднем на 1,5% на фоне информации о резком снижении запасов черного золота в хранилищах США. Об этом свидетельствуют данные торгов на мировых площадках.

Так, в четверг утром стоимость ноябрьских фьючерсов нефти марки Brent выросла до $48,63 за баррель. WTI подорожала до $46,21 за баррель.

В четверг будут опубликованы данные о запасах нефти американского Минэнерго. Аналитики ожидают роста этого показателя.

В минувший понедельник «Известия» писали о том, что Россия и Саудовская Аравия обсудили возможность заморозки добычи нефти. Переговоры также способствовали повышению цен.

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