Почти 67 т гуманитарной помощи будет доставлено во Владивосток

Самолет Ил-76 МЧС России доставил первую партию гуманитарной помощи из Сибири в пострадавший от тайфуна Lionrock Приморский край. Об этом сообщает Сибирский региональный центр МЧС России.



«С учетом ситуации, сложившейся в затопленных районах Приморья, было принято решение собрать обогреватели, тепловые пушки, чугунные печи, теплые вещи, одеяла, подушки, матрацы и инвентарь, необходимый в хозяйстве для восстановительных работ, — бензопилы, ведра, лопаты, топоры, ножовки, резиновые сапоги. Регионы предоставили также детское питание, консервы, бутилированную воду», — говорится в сообщении на сайте чрезвычайного ведомства.



Отмечается, что первая партия гуманитарной помощи отправилась во Владивосток из Красноярска. Следующие рейсы по доставке гуманитарного груза Ил-76 совершит 9 сентября из Новосибирска и 10 сентября — из Иркутска и Читы.

Общий объем гуманитарки, который будет доставлен во Владивосток, составит почти 67 т.



Напомним, в результате тайфуна Lionrock в Приморском крае выпала трехмесячная норма осадков. В зоне подтопления находятся 13 муниципальных районов. В Приморье введен режим ЧС федерального уровня.



Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства распорядился как можно быстрее провести восстановительные работы в регионе.



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