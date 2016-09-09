Спортивные выходные с «Известиями»

Хоккей. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). ЦСКА–СКА.

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков



Встречи двух армейских коллективов уже давно стали топовым мероприятием в российском клубном хоккее. Особенную остроту противостоянию придали два последних финала Западной конференции Кубка Гагарина. Весной 2015 года СКА Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина выиграл у московских армейцев серию со счетом 4:3, проигрывая по ходу противостояния 0:3. Тем самым петербургский клуб расчистил себе дорогу к первой в истории победе в главной лиге страны. Год спустя подопечные Дмитрия Квартальнова взяли реванш, не оставив клубу из Северной столицы шансов — 4:0. Сложности нынешнему армейскому дерби добавляет то, что обе команды будут выступать в усеченном составе, так как их основные игроки уже уехали в расположение сборной России и начали подготовку к стартующему в середине сентября в Торонто Кубку мира. Более того, СКА на время турнира почти полностью лишится своего тренерского штаба во главе с Олегом Знарком и Харийсом Витолиньшем, совмещающих работу в петербургском клубе с национальной командой. В их отсутствие армейцев будет готовить к играм Петр Воробьев.

9 сентября, 19.30. Ледовый дворец спорта ЦСКА им. Всеволода Боброва. Прямая трансляция на «Матч ТВ».

Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур. «Спартак»–«Локомотив».

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Неожиданно лидирующий в чемпионате после вылета из Лиги Европы и смены тренерского штаба «Спартак» принимает на своем поле московский «Локомотив». У «железнодорожников» — новое руководство, вернулся на пост главного тренера легендарный Юрий Семин, сделавший заявку на борьбу за медали выездной победой над «Краснодаром». Подспорьем для красно-зеленых должно стать усиление в лице Игоря Денисова и Игоря Портнягина, перешедших в ряды клуба в последний день трансферного окна. Для обоих матч со «Спартаком» будет дебютом за «Локомотив». Единственной проблемой для клуба является травма крестообразных связок Дмитрия Тарасова, полученная им в играх за сборную России. Проблемы есть и у «Спартака». В начале недели в игре сборных Нидерландов и Швеции получил повреждение лидер красно-белых Квинси Промес. Его участие в матче под вопросом.

11 сентября, 16.30. Стадион «Открытие-Арена». Прямая трансляция на «Матч ТВ».

Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур. ЦСКА–«Терек».

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Болельщики ЦСКА наконец-то дождались своего стадиона, и в ближайшую субботу на 3-й Песчаной улице состоится официальная премьера новой арены. Армейцы примут у себя грозненский «Терек», на тренерской скамейки которого, возможно, появится после долгого перерыва Рашид Рахимов. В межсезонье 51-летний специалист подхватил вирус, из-за которого отсутствовал рядом с командой большую часть первых пяти туров нынешнего розыгрыша чемпионата России. В его отсутствие старший тренер «Терека» Игорь Ледяхов сумел пройти старт с минимальными потерями, провалившись лишь в выездном матче с «Краснодаром» (0:4). А после серии побед грозненцы подходят к игре с ЦСКА на промежуточном третьем месте, отставая от идущих вторыми армейцев на одно очко, а от лидирующего «Спартака» — на три.

10 сентября, 20.30. «Арена ЦСКА». Прямая трансляция на «Матч ТВ».

Теннис. Открытый чемпионат США. Полуфиналы и финал.

Фото: TASS/Zuma/Panoramic

Заключительный в сезоне турнир серии «Большого шлема» подошел к концу. Вновь фаворитом противостояния у женщин является американка Серена Уильямс. Однако в четвертьфинале она с огромным трудом переиграла румынку Симону Халеп, но в полуфинале выглядит очевидным фаворитом в борьбе с чешкой Каролиной Плишковой. Впрочем, в случае выхода в финал для Серены не исключены проблемы в поединке с победителем второй полуфинальной пары немки Анжелики Кербер и датчанки Каролин Возняцки. У мужчин первая ракетка мира серб Новак Джокович, едва не снявшийся с турнира из-за травмы, поборется за выход в финал с французом Гаэлем Монфисом. За титул они поспорят с победителем противостояния швейцарца Станислава Вавринки и японца Кея Нисикори.

9 сентября, полуфиналы у женщин: 2.00, Уильямс–Плишкова; 3.30, Возняцки–Кербер; полуфиналы у мужчин: 22.00, Джокович–Монфис, Вавринка–Нисикор. 10 сентября, 3.30, финал у женщин. 11 сентября, 3.30, финал у мужчин. Стадион Billie Jean King National Tennis Center (Нью-Йорк, США). Прямые трансляции на «Евроспорт».

Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига. «Манчестер Юнайтед»–«Манчестер Сити».

Фото: TASS/Zuma/Ian Hodgson

За прошедшее межсезонье в самую богатую и популярную лигу мирового футбола к главным звездам среди игроков добавились и лучшие из лучших среди тренеров. Это уже привело к тому, что после первых трех туров без потерянных очков лидируют самые обеспеченные клубы АПЛ — «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, «Челси» Антонио Конте и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо. В субботу в первом манчестерском дерби сезона под английским небом наконец сойдутся лучшие клубные тренеры последних 10 лет — Гвардиола и Моуриньо, — ставшие заклятыми соперниками еще во времена работы в «Барселоне» и «Реале».

10 сентября, 14.30. Стадион «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия). Прямая трансляция на «Матч ТВ».

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram