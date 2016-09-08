Матвиенко предлагает обязать безработных платить за ОМС

Безработных россиян могут обязать самостоятельно вносить взносы за обязательное медицинское страхование (ОМС). С таким предложением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, сегодня за ОМС для неработающих граждан платят региональные бюджеты.

«Взнос тот небольшой, который платят за тебя, надо законодательно закрепить, чтобы каждый гражданин всё-таки, не желая работать, тем не менее эту сумму заработал и внес на свое бесплатное медицинское страхование», — цитирует Матвиенко «РИА Новости».

По словам спикера, неработающие граждане трудоспособного возраста должны состоять на налоговом учете, они должны сообщать о своих доходах. Сделать таким образом сверку, чтобы не было теневых доходов и сокрытия уплаты в Фонд обязательного медицинского страхования.

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