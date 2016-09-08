Хакер, взломавший серверы Демпартии США, опроверг связь с Россией

Хакер, называющий себя Guccifer 2.0, который взломал серверы Демократической партии США, опроверг какую-либо связь с российским правительством. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.



Личность хакера пока не удалось подтвердить. Однако, по информации издания, его сообщения отправлялись с той же учетной записи, с которой были опубликованы данные членов Демократической партии.



Хакера занимается взломом долгие годы с целью открыть правду. А заявления о его связях с Россией он назвал чушью, отметив, что «людям удобно бездоказательно обвинять Россию или Китай во взломах», сообщает телеканал «Звезда». Версию о своей связи с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом взломщик также отверг.



По словам Guccifer 2.0, все веские свидетельства некоторых экспертов состоят в том, что его IP принадлежит службе, которая каким-то образом относится к РФ и использует как русскую, так и английскую версии. «Если я вожу BMW, значит, я немец, так, что ли?» –приводит WSJ текст сообщения, которое хакер отправил изданию.



Напомним, в июле сайт WikiLeaks опубликовал более 19 тыс. электронных писем Национального комитета Демократической партии США, ответственность за влом которых взял на себя хакер Guccifer 2.0.



В ответ на обвинения некоторых представителей демократов о причастности российских властей к кибератакам, президент России Владимир Путин заявил, что наша страна не причастна к организации и осуществлению хакерских атак на серверы Демпартии США.



«Не нужно уводить внимание общественности от сути проблемы, подменяя какими-то второстепенными вопросами, связанными с поиском того, кто это сделал. Но хочу вам еще раз сказать: мне об этом точно совершенно ничего не известно, и на государственном уровне Россия никогда этим не занимается», — сказал Путин.

