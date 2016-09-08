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Жителя Ставрополья будут судить за похищение 16-летней невесты

В отношении 25-летнего жителя Минераловодского района возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека»

Житель Ставропольского края предстанет перед судом за похищение 16-летней невесты. В Пятигорске в отношении 25-летнего жителя Минераловодского района возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Ему грозит до 12 лет лишения свободы. 

По версии следствия, молодой человек 21 августа похитил 16-летнюю девушку в Пятигорске. На допросе он сказал, что хотел жениться с соблюдением национальной традиции.

В полицию о похищении несовершеннолетней дочери сообщили родители. Спустя неделю правоохранители нашли девушку в Сочи и вернули домой.

Как пишет сайт «Комсомольской правды», похититель невесты задержан.

В настоящее время в рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие выясняет обстоятельств произошедшего. 

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Жителя Ставрополья будут судить за похищение 16-летней невесты

В отношении 25-летнего жителя Минераловодского района возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека»

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