Жителя Ставрополья будут судить за похищение 16-летней невесты

Житель Ставропольского края предстанет перед судом за похищение 16-летней невесты. В Пятигорске в отношении 25-летнего жителя Минераловодского района возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.



По версии следствия, молодой человек 21 августа похитил 16-летнюю девушку в Пятигорске. На допросе он сказал, что хотел жениться с соблюдением национальной традиции.



В полицию о похищении несовершеннолетней дочери сообщили родители. Спустя неделю правоохранители нашли девушку в Сочи и вернули домой.



Как пишет сайт «Комсомольской правды», похититель невесты задержан.



В настоящее время в рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие выясняет обстоятельств произошедшего.