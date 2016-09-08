Необходимость поправок в «пакет Яровой» станет понятна к ноябрю

Требуются ли поправки в антитеррористический пакет законов, также называемый «пакетом Яровой», станет понятно к ноябрю. Сейчас проводится анализ, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

«Идет отработка между операторами, производителями, Минпромторгом. К ноябрю будет понятная картина», — сказал Никифоров, отвечая на вопрос, готовит ли ведомство поправки после заявлений президента о возможности их внесения, сообщает «РИА Новости».

Ранее президент России Владимир Путин допустил корректировку законов из антитеррористического пакета, разработанного депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым и принятого минувшим летом. Глава государства заявил, что необходимо соблюсти два условия: обеспечить безопасность граждан и не поставить в сложное положение телекоммуникационный бизнес.

Напомним, пакет обязывает сотовых операторов и интернет-компании в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Информация должна предоставляться по запросу спецслужб.

Сотовые операторы выразили протест против нового закона, заявив о необходимости повысить цены на связь в два-три раза ввиду больших затрат на создание хранилищ данных.

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