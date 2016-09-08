Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В ДТП с пятью автомобилями и «КамАЗом» пострадали три пешехода

Авария произошла в Верхнеуслонском районе Татарстана на 775-м км трассы М-7 «Волга»

В результате ДТП с участием пяти автомобилей и «КамАЗа» пострадали три пешехода.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан, инцидент произошел в 7.40 на 775-м км автодороги Москва–Уфа (М-7 «Волга») в Верхнеуслонском районе. Отмечается, что грузовик не успел затормозить и совершил столкновение с пятью автомобилями, двигавшимися впереди.

Один из автомобилей — марки Chevrolet — остановился перед «зеброй», по которой в это время шли несколько пешеходов. В результате сильного удара автомобиль отбросило прямо на людей.

Три человека были экстренно госпитализированы. Об их состоянии не информируется.

На месте аварии образовался затор. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.

Написать комментарий
Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

В ДТП с пятью автомобилями и «КамАЗом» пострадали три пешехода

Авария произошла в Верхнеуслонском районе Татарстана на 775-м км трассы М-7 «Волга»

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Игорь Воеводин

публицист

Все мнения

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения

Мнение

Александр Шлычков

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке