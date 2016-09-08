В ДТП с пятью автомобилями и «КамАЗом» пострадали три пешехода

Авария произошла в Верхнеуслонском районе Татарстана на 775-м км трассы М-7 «Волга»
В результате ДТП с участием пяти автомобилей и «КамАЗа» пострадали три пешехода.
Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан, инцидент произошел в 7.40 на 775-м км автодороги Москва–Уфа (М-7 «Волга») в Верхнеуслонском районе. Отмечается, что грузовик не успел затормозить и совершил столкновение с пятью автомобилями, двигавшимися впереди.
Один из автомобилей — марки Chevrolet — остановился перед «зеброй», по которой в это время шли несколько пешеходов. В результате сильного удара автомобиль отбросило прямо на людей.
Три человека были экстренно госпитализированы. Об их состоянии не информируется.
На месте аварии образовался затор. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.
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