Владимир Путин назначил нового руководителя протокола президента

Президент России Владимир Путин назначил руководителем протокола главы государства Владислава Китаева, освободив его от занимаемой должности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Этим же указом Путин назначил начальником Управления протокола президента Анну Куликову. Должность ранее занимал Китаев, Куликова же работала его заместителем.

Напомним, экс-глава протокола президента Владимир Островенко ранее был назначен заместителем руководителя администрации главы государства.