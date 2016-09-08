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Владимир Путин назначил нового руководителя протокола президента

Начальником Управления протокола главы государства стала Анна Куликова

Президент России Владимир Путин назначил руководителем протокола главы государства Владислава Китаева, освободив его от занимаемой должности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Этим же указом Путин назначил начальником Управления протокола президента Анну Куликову. Должность ранее занимал Китаев, Куликова же работала его заместителем.

Напомним, экс-глава протокола президента Владимир Островенко ранее был назначен заместителем руководителя администрации главы государства. 

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Владимир Путин назначил нового руководителя протокола президента

Начальником Управления протокола главы государства стала Анна Куликова

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