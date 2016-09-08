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Четверг,
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Матвиенко: уже более 50 субъектов РФ имеют договорные отношения с КНР

Спикер Совета Федерации рассказала, что сотрудничество России и Китая во всех сферах достигло самого высокого уровня

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что с каждым годом растет количество межправительственных и межведомственных соглашений и договоров между Россией и Китаем.

Так она ответила на вопрос корреспондента «Известий» о том, обсуждала ли российская делегация с китайской стороной торгово-экономические отношения между странами.

«Количество межправительственных и межведомственных договоров, ратификация соглашений с каждым годом нарастает. Всё это требует законодательного обеспечения и создания более благоприятных условий для реализации всех тех договоренностей, которые заключаются на межгосударственном, межведомственном уровне, и тут роль парламентов очень высока», — сказала Матвиенко.

Она также отметила, что парламентарии двух страны намерены обсуждать совместный опыт законодательной деятельности.

На вопрос о уровне развития сотрудничества между регионами России и провинциями КНР спикер ответила, что межрегиональное сотрудничество развивается и уже более 50 субъектов РФ имеют договорные отношения с восточным соседом.

«Это сотрудничество развивается не только в торгово-экономической сфере, но, что очень важно, в гуманитарной сфере, в образовательной, культурной, увеличиваются объемы туризма», — отметила Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула, что существенная активизация гуманитарных связей ожидается после открытия консульств.

Ранее сообщалось, что в 2017 году планируется открытие генконсульств в Сочи и Чите, а до конца этого года начнут функционировать учреждения в Казани и во Владивостоке.

Напомним, делегация Совета Федерации во главе с председателем Валентиной Матвиенко находится с рабочим визитом в Китае. В повестке встреч — двусторонние отношения, актуальные международные проблемы и взаимодействие в законодательной сфере.

Инициатором визита является постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей. В рамках поездки запланировано посещение городов Ухань и Пекин.​​​​​​​

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Матвиенко: уже более 50 субъектов РФ имеют договорные отношения с КНР

Спикер Совета Федерации рассказала, что сотрудничество России и Китая во всех сферах достигло самого высокого уровня

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