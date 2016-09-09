Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Чудо на Гудзоне» (13+)

Режиссер: Клинт Иствуд, в ролях: Том Хэнкс, Аарон Экхарт

Клинт Иствуд в свои преклонные годы по-прежнему на коне и снимает настоящие мужские фильмы. В этот раз он экранизировал реальную историю подвига пилота Чесли Салленбергера. Управляя самолетом A320, Салленбергер совершил аварийную посадку на реку Гудзон в Нью-Йорке в 2009 году и спас всех пассажиров лайнера. Такой вот американский «Экипаж».

«Свет в океане» (16+)

Фото: kinopoisk.ru



Режиссер: Дерек Сиенфрэс, в ролях: Майкл Фассбендер, Алисия Викандер

Драматическая история о супругах, несчастных в браке: жена не может выносить ребенка. Муж работает смотрителем маяка, а потому живут они в уединении на острове. Однажды к берегу прибивает лодку с мертвым мужчиной и живым младенцем... Фассбендер сыграл здесь одну из самых своих эмоциональных и неоднозначных ролей.

«Детство лидера» (18+)

Фото: kinjpoisk.ru



Режиссер: Брэйди Корбет в ролях: Роберт Паттисон, Лиам Кэннигнем

Драматическая история о том, как маленький невоспитанный мальчик может вырасти в настоящее чудовище. Рефреном в фильме проходит тема становления фашизма в Европе. Главную роль играет Роберт Паттисон, окончательно ушедший от образа сладкого вампирского мальчика.

«Бен-Гур» (16+)

Фото: kinopoisk.ru



Режиссер: Тимур Бекмамбетов, в ролях: Джек Хьюстон, Тоби Кеббел

Дорогостоящий ремейк эпохальной картины 1959 года — экранизации одноименного романа. Бекмамбетов упростил религиозную подоплеку фильма, перекроил сюжетную линию, и, похоже, сам запутался в том, что хотел сказать. Но зрелищными сценами фильм не обделен. Ключевые моменты — морской бой галер и знаменитая гонка на колесницах.

«Прокофьев: время в пути» (12+)

Режиссер: Анна Матисон, в ролях: Константин Хабенский

Документальный фильм о великом композиторе, где закадровый текст читает Константин Хабенский, а главной героиней является музыка.

«Варьете» (18+)

Фото: пресс-служба сети кинотеатров "КАРО"



Фильм-концерт

Кинотеатр «Октябрь»

Премьера в России восстановленного немого фильма 1925 года германского классика Эвальда Дюпона. «Варьете» рассказывает о любви воздушного гимнаста и цирковой артистки. Фильм покажут с живым музыкальным сопровождением российско-скандинавского квартета музыкантов.

«Булгаков vs Маяковский»



В галерее «На Шаболовке» открылась выставка, рассказывающая о непростых отношениях гениев прозы и поэзии — Михаила Булгакова и Владимира Маяковского. Концепция экспозиции выстроена вокруг игры в бильярд, любовь к которой объединяла двух гениев. На выставке представлено более 200 экспонатов, некоторые из них выставляются впервые.



До 16 октября; Галерея «На Шаболовке»



«Стефан Балкенхол. Скульптуры и рельефы»



Одна из самых занятных выставок осеннего сезона представит посетителям причудливые деревянные скульптуры Стефана Балкенхола. Нарочито небрежные, раскрашенные яркими красками работы изображают безгранично свободного и отстраненного от окружающего мира человека без имени, профессии и классовой принадлежности.



До 13 ноября; Московский музей современного искусства



«Без смущения»



На выставке Джона Стерджеса представлены фотографии обнаженной натуры в естественных условиях. Вот уже около сорока лет автор фотографирует поколения нудистских семей. После того как в 1990-х годах активисты христианских общин США стали осаждать книжные магазины с целью уничтожить фотоальбомы Стерджеса, его снимки приобрели популярность во всем мире.



До 30 октября; Центр фотографии имени братьев Люмьер



«Интересные факты о кино»



В День города на Страстном бульваре состоится торжественное открытие выставки на открытом воздухе «Интересные факты о кино». Жителям Москвы и гостям столицы будут представлены дизайнерские проекты, в юмористическом ключе раскрывающие неизвестные подробности о съемках советских, российских и голливудских фильмов.



10 сентября, 15.00; Страстной бульвар



«ВЗЛЕТ: Переработка»



На ВДНХ в самолете Як-42 пройдет третья выставка в рамках конкурсного проекта «ВЗЛЕТ» — «Переработка». В экспозиции будут представлены работы молодых дизайнеров, посвященные проблеме вторичной переработки и реутилизации вещей. Новая экспозиция не только демонстрирует нетривиальный подход к созданию дизайнерских шедевров, но и привлекает внимание к актуальным экологическим вопросам.



До 2 октября; ВДНХ, самолет Як-42 на площади Промышленности



Лекция Олега Нестерова про кино 60-х в рамках образовательной программы ВДНХ «ЛУЧ»



Фото: пресс-служба ВДНХ ​​​​​​​



Музыкант и продюсер, лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров расскажет о своем проекте-исследовании «Из жизни планет». Для автора 1960-е — время, «когда всё получалось»: и в науке, и в спорте, и в космосе, и в кино. Это взгляд артиста на эпоху «оттепели» через невоплощенные замыслы.



10 сентября, 17.00–19.00; ВДНХ, павильон №1 «Центральный» (вход свободный)

«Одолжите тенора»



Фото: teatrpushkin.ru



Незатейливый и веселый спектакль про юношу, которому по воле обстоятельств и по приказу босса пришлось притворяться великим тенором. Зрители вряд ли смогут удержаться от смеха во время сцены, когда директор театра Сондерс (Андрей Соколов) убеждает Макса, второго тенора (певец Сергей Лазарев), немедленно загримироваться под Отелло.



9 сентября, 19.00; Театр им. А.С. Пушкина (Основная сцена)



«Укрощение строптивой»



Фото: С.Петров/theatreofnations.ru/



В спектакле режиссёра Романа Феодори знаменитая история укрощения непокорной девушки сфокусирована на комедийных деталях и наполнена живой музыкой. Главная роль строптивой Катарины достается нелепой поварихе, которую виртуозно исполняет Чулпан Хаматова. За время спектакля из робкой запуганной девочки героиня плавно превращается во всевластную даму, укротить характер которой практически невозможно.



10 сентября, 19.00; Театр наций (Основная сцена)



«Дом»



Спектакль о заветной мечте. Богатые друзья, знакомые и пациенты главного героя (Игорь Золотовицкий) под самыми разными предлогами отказываются дать ему денег в долг на покупку дома. Он не просит, не злится, но постоянные отказы не укладываются у него в голове. Он пытается объяснить всем простые вещи: у каждого человека должен быть дом.



11 сентября, 19.00; МХТ им. А.П. Чехова (Малая сцена)

Сольный концерт Михаила Плетнева



Один из самых титулованных пианистов мира Михаил Плетнев в последние годы гораздо чаще выступает как дирижер со своим Российским национальным оркестром. В течение шести лет глава РНО вовсе не играл публично на фортепиано. Возвращение пианиста в 2013 году наделало шума и успокоило меломанов, но каждый его клавирабенд — по-прежнему событие.

В программе сольника 9 сентября заявлены сонаты Моцарта, фортепианное переложение Прелюдии и фуги для органа ля минор И.С. Баха, а также два произведения Грига: соната ля минор и баллада в форме вариаций на норвежскую народную тему. Так что счастливчики, доставшие билеты, смогут оценить Плетнева и в барочном, и в классическом, и в романтическом репертуаре.

9 сентября, 19.00; Филармония-2



«Симон Бокканегра» в Большом театре



В Москву приехала на гастроли труппа итальянского театра La Scala. В течение шести вечеров на исторической сцене Большого театра можно будет услышать шедевры итальянских композиторов в эталонном исполнении.

Гастролеры представят весь спектр жанров — оперную, ораториальную и симфоническую музыку. Гвоздем программы станет «Симон Бокканегра» — нечасто исполняемая опера Джузеппе Верди. За дирижерский пульт встанет знаменитый маэстро Мунг-Вун Чунг.

10, 13 и 16 сентября, 19.00; Большой театр (Историческая сцена)