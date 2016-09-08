В квартире популярного рэпера Птахи прошли обыски

В московской квартире популярного рэп-исполнителя Птахи (Давида Нуриева) прошли обыски. Сотрудники Следственного комитета приехали по месту жительства артиста. В ГСУ СК по Москве подтвердили эту информацию.

Правозащитник Павел Чиков написал об этом ранее в Twitter. По его словам, обыски связаны с уголовным делом, возбужденным против Нуриева по 282-й статье УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), сообщает РЕН ТВ.



Дело об экстремизме против музыкального исполнителя завели в связи с его высказываниями во время выступления в одном из московских клубов.



Позже Чиков выложил в Twitter постановление о возбуждении уголовного дела против Давида Нуриева, уточнив, что во время обыска у музыканта ничего не нашли. «Облом», — резюмирует он.



Служба защиты конституционного строя ФСБ РФ и Главный Центр "Э" занималась рэпером Птахой! https://t.co/EBCJfRFZZD pic.twitter.com/vqCeaUiyka — Pavel Chikov (@pchikov) 8 сентября 2016 г.

Напомним, известие о том, что против рэп-исполнителя Давида Нуриева было возбуждено уголовное дело по статье 282 УР РФ, появилось накануне. По предварительной информации, некоторые высказывания Птахи во время концерта якобы показались оскорбительными представителям движения «Антидилер», которое ведет борьбу с распространением наркотиков.

