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Четверг,
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В квартире популярного рэпера Птахи прошли обыски

Уголовное дело против музыканта завели по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»

В московской квартире популярного рэп-исполнителя Птахи (Давида Нуриева) прошли обыски. Сотрудники Следственного комитета приехали по месту жительства артиста. В ГСУ СК по Москве подтвердили эту информацию.

Правозащитник Павел Чиков написал об этом ранее в Twitter. По его словам, обыски связаны с уголовным делом, возбужденным против Нуриева по 282-й статье УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), сообщает РЕН ТВ.

Дело об экстремизме против музыкального исполнителя завели в связи с его высказываниями во время выступления в одном из московских клубов.

Позже Чиков выложил в Twitter постановление о возбуждении уголовного дела против Давида Нуриева, уточнив, что во время обыска у музыканта ничего не нашли. «Облом», — резюмирует он.

Напомним, известие о том, что против рэп-исполнителя Давида Нуриева было возбуждено уголовное дело по статье 282 УР РФ, появилось накануне. По предварительной информации, некоторые высказывания Птахи во время концерта якобы показались оскорбительными представителям движения «Антидилер», которое ведет борьбу с распространением наркотиков. 

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

В квартире популярного рэпера Птахи прошли обыски

Уголовное дело против музыканта завели по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»

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