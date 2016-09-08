Захарова назвала героем белоруса, вынесшего флаг РФ на Паралимпиаде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала героем белорусского спортсмена, который на открытии Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро вынес российский флаг.

«Позволю себе сделать несколько ремарок не в качестве официального представителя МИД РФ, а просто как человек. У нас сегодня появился герой. Герои могут быть разные, сегодня для нас это человек, который в Рио на открытии Паралимпийских игр достал российский флаг в честь тех, кого подло и бесчеловечно не пустили на Паралимпиаду. Такие вещи не забываются», — заявила Захарова.

Она также пригласила представителей британского издания Guardian в Россию для встречи с паралимпийцами после заявления журналистов о том, что появление российского флага на открытии Паралимпиады испортило доброжелательное настроение мероприятия.

Напомним, церемония открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро состоялась 7 сентября на стадионе «Маракана». Во время парада спортсменов один из представителей белорусской делегации развернул на стадионе российский флаг. Он прошел с ним около четверти круга, после чего флаг был конфискован организаторами.



Председатель Паралимпийского комитета Республики Беларусь Олег Шепель заявил, что белорусская делегация пронесла российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которые были отстранены от соревнований.



В свою очередь, Международный паралимпийский комитет (IPC) установил личность представителя белорусской делегации, который нес российский флаг. IPC изучает возможные штрафные санкции.

Российские спортсмены были отстранены от участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро по решению IPC, который объяснил дисквалификацию докладом Всемирного антидопингового агентства о массовом применении запрещенных препаратов в российском спорте.