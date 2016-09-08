Захарова рассказала, когда состоится встреча глав МИД РФ и Люксембурга

Сергей Лавров и Жан Ассельборн обсудят двустороннее сотрудничество, ситуацию в Сирии и на Украине, а также вопросы борьбы с международным терроризмом
Глава МИД РФ Сергей Лавров 13 сентября в Москве проведет встречу с главой внешнеполитического ведомства Люксембурга Жаном Ассельборном. Об этом сообщила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.
«13 сентября глава российского МИДа проведет встречу в Москве с министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном, который будет находиться в России с рабочим визитом», — сказала она.
Захарова отметила, что на встрече будут обсуждены вопросы урегулирования конфликта в Сирии, а также политические и экономические отношения между странами.
«Министры планируют обсудить пути развития двустороннего политического диалога и интенсификации контактов на высшем и высоком уровне», — отметила дипломат.
Кроме того, Лавров и Ассельборн затронут темы борьбы с международным терроризмом, а также обстановку на Украине.
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