Андрей Кончаловский: «Погружаться в неизведанное очень интересно»

Лента Андрея Кончаловского рассказывает о судьбе русской эмигрантки, оказавшейся в Париже во время фашисткой оккупации. Режиссер лично представил фильм на Венецианском кинофестивале.

— Погружаться в неизведанное очень интересно, — рассказал «Известиям» Кончаловский. — Можно сказать, мне открылись возможности искать другие ценности в том, что называется «язык кинематографа».

Главную роль в картине сыграла супруга Кончаловского — актриса Юлия Высоцкая.

— Вторая мировая война – пример того как целая нация «провалилась» в зло, — отметил режиссер. — Идея Нового Мира в равной мере захватила умы пекарей, учителей и представителей знатных фамилий. Если бы зло не рядилось в красивые одежды, не так рьяно все кидались бы в этот омут, в эту мутную реку. Но чтобы зло было соблазнительным, оно не должно выглядеть как зло. И тогда можно обнаружить, что идея устранить целую нацию не только допустима, но кажется единственно возможным решением. «Да, я служу злу, потому что в результате это будет добро».

Фильм «Рай» вошел в программу основного конкурса. Конкуренцию ему составляют новые фильмы Франсуа Озона, Мела Гибсона, Эмира Кустурцы, Дерека Сиенфрэнса и других мэтров.