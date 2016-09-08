Андрей Кончаловский: «Погружаться в неизведанное очень интересно»

В Венеции представили новый фильм режиссера «Рай»
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Лента Андрея Кончаловского рассказывает о судьбе русской эмигрантки, оказавшейся в Париже во время фашисткой оккупации. Режиссер лично представил фильм на Венецианском кинофестивале.
— Погружаться в неизведанное очень интересно, — рассказал «Известиям» Кончаловский. — Можно сказать, мне открылись возможности искать другие ценности в том, что называется «язык кинематографа».
Главную роль в картине сыграла супруга Кончаловского — актриса Юлия Высоцкая.
— Вторая мировая война – пример того как целая нация «провалилась» в зло, — отметил режиссер. — Идея Нового Мира в равной мере захватила умы пекарей, учителей и представителей знатных фамилий. Если бы зло не рядилось в красивые одежды, не так рьяно все кидались бы в этот омут, в эту мутную реку. Но чтобы зло было соблазнительным, оно не должно выглядеть как зло. И тогда можно обнаружить, что идея устранить целую нацию не только допустима, но кажется единственно возможным решением. «Да, я служу злу, потому что в результате это будет добро».
Фильм «Рай» вошел в программу основного конкурса. Конкуренцию ему составляют новые фильмы Франсуа Озона, Мела Гибсона, Эмира Кустурцы, Дерека Сиенфрэнса и других мэтров.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.